دمشق: العقوبات الأمريكية وراء الأزمة الحادة في الوقود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير النفط السوري بسام طعمة، أمس الأول الأربعاء، أن سوريا تعاني نقصاً حاداً في البنزين؛ نتيجة العقوبات الأمريكية المشددة التي تعطل واردات الوقود الحيوية.

وقال طعمة للتلفزيون الرسمي: إن «قانون قيصر»، وهو أكثر العقوبات الأمريكية صرامة، ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران الماضي، ويحظر تعامل الشركات الأجنبية مع دمشق، عطل عدة شحنات من موردين لم يكشف عنهم.

وأضاف: «تشديد الحصار الأمريكي أجبرنا على أن نخفض هذا التوزيع نحو 30 إلى 35 في المئة». (رويترز)