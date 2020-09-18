شكرا لقرائتكم خبر عن دمشق: العقوبات الأمريكية وراء الأزمة الحادة في الوقود والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير النفط السوري بسام طعمة، أمس الأول الأربعاء، أن سوريا تعاني نقصاً حاداً في البنزين؛ نتيجة العقوبات الأمريكية المشددة التي تعطل واردات الوقود الحيوية.
وقال طعمة للتلفزيون الرسمي: إن «قانون قيصر»، وهو أكثر العقوبات الأمريكية صرامة، ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران الماضي، ويحظر تعامل الشركات الأجنبية مع دمشق، عطل عدة شحنات من موردين لم يكشف عنهم.
وأضاف: «تشديد الحصار الأمريكي أجبرنا على أن نخفض هذا التوزيع نحو 30 إلى 35 في المئة». (رويترز)
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