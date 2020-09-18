ويحل روبلي الوافد الجديد على السياسة محل حسن علي خيري الذي أقيل في يوليو/ تموز بعد صراع على السلطة مع الرئيس، بحسب رويترز.
© Sputnik . Yuri Abramochkin . مقديشو الصومال
واتجهت الأمور للهدوء، خلال الشهور السابقة للإطاحة بخيري، لكنها تفاقمت مجددا في ظل الحوار الدائر حول الانتخابات القادمة 2021، وأدت تلك الخطوة إلى تعقد المشهد السياسي في البلاد نظرا لوجود أنصار لكل من الرئيس ورئيس الحكومة، الأمر الذي قد يعني تصعيدا على الأرض في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد.
وقال عبد الرحمن إبراهيم عبدي، مدير مركز مقديشو للدراسات بالصومال، "في الفترة الأخيرة اتخذ رئيس الوزراء خيري مواقف مغايرة لمواقف الرئيس فرماجو من نموذج الانتخابات المقبلة، وصرح خيري في أكثر من مناسبة بأنه ضد التمديد والاقتراع الشعبي المباشر، وكانت رؤيته متطابقة مع رؤية زعماء الولايات بهذا الشأن في وقت كان الرئيس فرماجو مصرا على أن تكون الانتخابات شعبية ومباشرة ولتحقيق ذلك كان مطالبا بتمديد فترة ولايته".
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين محمد روبلي رئيسا لوزراء الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.