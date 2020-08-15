القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر"، أن "الجيش مسنودًا بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش اليمني) حرر اليوم مواقع ومرتفعات جديدة باتجاه جبال بحرة في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء، إثر معارك لا تزال مستمرة لليوم الثالث على التوالي".
© AP Photo / Hani Mohammed
وأشار إلى "استهداف مقاتلات التحالف العربي، بغارات دقيقة، تعزيزات للحوثيين في مواقع متفرقة بجبهات صلب ونجد العتق، أدت إلى تدمير عدد من الآليات ومصرع جميع من كانوا على متنها".
التقدم الجديد للجيش اليمني يأتي غداة إعلانه السيطرة على مواقع استراتيجية منها سلاسل جبال الدخيل والعلق والرماة وصفراء شنان والأغر والدشوش في مديرية نهم.
واستعادت قوات الحكومة الشرعية، الأربعاء الماضي مواقع من الحوثيين في محيط منطقة نجد العتق وصولاً إلى نهاية سلسلة جبال بحرة والمنارة الاستراتيجية المطلة على خطوط إمداد للجماعة مؤدية إلى جبهات صرواح وهيلان في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، حسب الجيش اليمني.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن استعادة مرتفعات من قبضة "أنصار الله" شرقي صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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