شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإمارات 283 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المملكة العربية السعودية 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 1528 حالة شفاء و31 وفاة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل. كما سجلت الإمارات 283 إصابة جديدة وحالتي وفاة، حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.
ويقول بعض العلماء إن فيروس كورونا Covid-19 سينتشر أكثر هذا الشتاء، وستكون المراحيض العامة واحدة من أكثر الأماكن خطورة للإصابة به، وحذر الخبراء من أن المراحيض العامة يمكن أن تصبح مزدحمة، ومن المرجح أن تأوى الفيروس على العديد من الأسطح الباردة.
وحسب ما ذكرته ديلى ميل البريطانية قال الفريق، إن انتقال الفيروس عن طريق البراز والبول يمثل أيضًا خطرًا، لكنه أقر بالحاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإمارات 283 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.