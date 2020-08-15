شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإمارات 283 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المملكة العربية السعودية 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 1528 حالة شفاء و31 وفاة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل. كما سجلت الإمارات 283 إصابة جديدة وحالتي وفاة، حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.

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ويقول بعض العلماء إن فيروس كورونا Covid-19 سينتشر أكثر هذا الشتاء، وستكون المراحيض العامة واحدة من أكثر الأماكن خطورة للإصابة به، وحذر الخبراء من أن المراحيض العامة يمكن أن تصبح مزدحمة، ومن المرجح أن تأوى الفيروس على العديد من الأسطح الباردة.

وحسب ما ذكرته ديلى ميل البريطانية قال الفريق، إن انتقال الفيروس عن طريق البراز والبول يمثل أيضًا خطرًا، لكنه أقر بالحاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ذلك.