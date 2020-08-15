شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: الإمارات تتطلع إلى تحقيق مستقبل أكثر أمنا للشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، مقال في صحيفة "التلجراف" البريطانية، أكد خلاله أن دولة الإمارات تسعى بالاتفاق مع إسرائيل إلى ترسيخ مكانتها باعتبارها منارةً للاستقرار والتقدم والاعتدال في المنطقة.
وأكد قرقاش أن الاتفاق يضع حداً لخطط الضم الإسرائيلي، ويمثل خطوة مهمة نحو مستقبل تُحترَم فيه حقوق الفلسطينيين.
ولفت قرقاش في مقاله ، إلى أن دولا عربية عدة تدرك، بمرور السنين، أنَّ صنع السلام مع إسرائيل هو الطريق الأفضل لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد الوزير قرقاش على أن دولة الإمارات لن تتخذ سفارةً لها في القدس حتى تصبح عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.
أعرب قرقاش عن شعور بلاده بالفخر بهذا التقدم، مؤكدا تطلع الإمارات إلى تحقيق مستقبل أكثر أمناً للشعب الفلسطيني، وتوسيع نطاق الشراكة الإماراتية الجديدة مع إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر أنور قرقاش: الإمارات تتطلع إلى تحقيق مستقبل أكثر أمنا للشعب الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.