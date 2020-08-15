العراق.. 4293 إصابة بكورونا في أعلى حصيلة يومية

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا إذ بلغت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4293 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 76.



ولليوم الثالث على التوالي، يسجل العراق حصيلة "قياسية" للإصابات بالفيروس، بحسب الوزارة، إذ بلغت الجمعة 4013، والخميس 3841.



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وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 172 ألفا و583، بينها 5785 وفاة، و122 ألفا و700 حالة شفاء.



وبدأت الإصابات بالصعود في العراق منذ نحو ثلاثة أشهر، عندما خففت السلطات القيود المفروض للوقاية من الفيروس، وعلى رأسها حظر التجوال الشامل، إذ يسجل البلد أكثر من ألفي إصابة يوميا.



وتسود مخاوف من انهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في هذا القطاع بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.

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