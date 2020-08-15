مصر.. التوصل لأدوية مساعدة في علاج كورونا وسعرها أقل من 20 جنيها

وقال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات تلفزيونية، إن نوعين الأدوية من الأنواع الآمنة وهي موجودة فى الأسواق، ولكن يتم استخدامها لعلاج أمراض أخرى غير كورونا.
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وأضاف "بمجرد الانتهاء من تجربته على الحيوانات سيتم الانتقال للمرحلة الثانية وتطبيقه على البشر لتدمير المستقبلات الموجودة بفيروس كورونا".
كما لفت إلى أن هذه الأدوية متوافرة وموجودة، وسعرها رخيص جدا وفى متناول الجميع وأقل من 20 جنيها.
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