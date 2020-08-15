شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحدد موعد بداية تطبيق مخالفتي «الجوال والحزام» في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه لم يتبق سوى يوم واحد فقط على بداية الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال أثناء القيادة.

وقال المرور، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يتبقى يوم واحد فقط على بداية الرصد الآلي في الجوف لمخالفتي:

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-عدم ربط حزام الأمان.

-استخدام الجوال باليد أثناء القيادة.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور، عادة على أهمية الالتزام بعدم استخدام الجوال أثناء القيادة وكذلك ربط حزام الأمان، حفاظا على سلامة قائد المركبة ومرافقيه.