منتدى «ديتك» يناقش الفرص الاستثمارية للشركات الناشئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون عن جدول أعمال المنتدى الافتراضي لمركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، الذي تنطلق فعالياته الثلاثاء 18 أغسطس 2020.

ويناقش المنتدى الفرص المستقبلية للشركات الناشئة في المجال التكنولوجي في المنطقة في ظل العودة التدريجية للأعمال، كما يستعرض فرص وتجارب الشركات التكنولوجية الناشئة التي واصلت بناء وتنمية أعمالها التجارية خلال جائحة «كوفيد-19».

ويتحدث خلال المنتدى خالد التلهوني، الشريك الإداري لشركة «نواة كابيتال»، ضمن جلسة مباشرة بعنوان «مستقبل الاستثمار»، حيث سيتطرق إلى مستقبل المشهد الاستثماري بعد كوفيد- 19، ويجيب عن الأسئلة الرئيسية لرواد الأعمال خلال هذه الفترة، وخاصة في ما يتعلق بفرص الاستثمار في المنطقة، والقطاعات التي سيستهدفها المستثمرون خلال عام 2020 والأعوام القادمة، وكيفية استفادة الشركات الناشئة من تلك الفرص.

وفي حلقة نقاشية افتراضية ضمن المنتدى، تستضيف تماره بوبيك من مجلة رواد الأعمال العربية، 3 رواد أعمال من شركات ناشئة تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهم - جوناثان رولينج، الشريك المؤسس لشركة «يلا كومبير»، وخالد زعترة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 360 فيوز، وكيفين زوك، الشريك المؤسس لشركة «Hotel Data Cloud»- لتسليط الضوء على قصص نجاحهم في مواصلة النمو، وتأمين التمويل خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتزامنة مع جائحة كوفيد-19 محلياً وعالمياً.

ويتحدث هانز هنريك كريستنسن، نائب رئيس - مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، خلال المنتدى عن الابتكارات والفرص الجديدة في الأوقات الاستثنائية، ويتطرق إلى كيفية استفادة شركات عالمية كبرى مثل ديزني، وإتش بي، وجوجل، وسيلز فورس، وفيسبوك، من الفرص الناشئة أثناء فترات تباطؤ وتيرة الاقتصاد العالمي.

وقال كريستنسن: «هذه هي الدورة الأولى من نوعها التي ننظمها بشكل افتراضي من منتدى مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، في ترجمة فعلية لثقافة المرونة والتكيف المستمر التي تعززت في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، وخاصة قطاعات ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف كريستنسن أنه وفقاً لتقرير حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي لعام 2019، الصادر عن مؤسسة دبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 99% من المؤسسات العاملة في دبي. وتوظف هذه الشركات 51% من القوة العاملة ويسهمون بنحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ونظراً للدور الكبير الذي تلعبه هذه الشركات على الصعيد الاقتصادي، نسعى لتعريفهم والشركات الناشئة في الدولة بآليات مواصلة الأعمال واستشراف الفرص الحالية والمستقبلية.