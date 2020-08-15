غرفة عنيزة تبادر بالمفيد .. وتحتضن التاجر الجديد

منذ أن تولت غرفة عنيزة التجارية الصناعية قيادة أكبر تظاهرة اقتصادية على مستوى المنطقة، والمتمثلة في تنظيم موسم عنيزة للتمور كل عام، بالشراكة مع بلدية عنيزة، وهي تبادر في كل موسم بتقديم كل ألوان الدعم والتشجيع للشباب والفتيات على حدٍّ سواء، كلًّا في مجاله وتخصصه، بما يتوافق مع رؤية الوطن الطموحة ٢٠٣٠، وتنفيذًا لتوجيهات فيصل القصيم، الداعم الأول لشباب وأبناء المنطقة، كما حضيت هذه المبادرات والبرامج الشبابية بإشادة خاصة ومتابعة دائمة من سعادة محافظ عنيزة الأستاذ / عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، ومن هنا حرصت الغرفة أن يكون (موسم عنيزة للتمور ٤١) بمثابة البوابة الواسعة للشباب، وذلك من خلال توفر فرص متعددة للشباب في الاستثمار والمشاركة في هذا الموسم الاقتصادي الرابح، بما يعود بالنفع والفائدة لجيل اليوم ومستقبل الغد، من رواد ورائدات الأعمال، وذلك بتقديم الغرفة للعديد من المبادرات الداعمة لقطاع الشباب والفتيات، وتنفيذها لحزمة من البرامج الداعمة، وأهمية دخول الشباب في هذا الحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة بوجه عام، وعنيزة على وجه الخصوص، حيث هيأت الغرفة في هذا الموسم منافذ لبيع بواكير التمور بالقرب من المزارع الريفية الواقعة وسط عنيزة، مع بداية جني التمور، كما خصصت منطقة مستقلة للتجزئة في ساحة المدينة الغذائية، حيث يشارك الشباب في ساحة المزاد في الساعات الأولى من الصباح، مرورًا بعرض منتجاتهم في مبيعات التجزئة من خلال المواقع المهيأة والمخصصة لهم عبر العديد من نقاط البيع، كما عززت الغرفة -ومنها اللجان القطاعية بالغرفة- دور الفتيات والأسر المنتجة، من خلال إيجاد منافذ جديدة لبيع التمور ومشتقاتها وسط المنطقة المركزية أمام مجمع عنيزة التجاري، في المقابل أطلقت الغرفة مؤخرًا واحدة من أهم مبادراتها الداعمة للشباب في موسم عنيزة للتمور والتي جاءت تحت عنوان: ” التاجر الجديد “، الذي تقوم فكرته على استقبال الراغبين من الشباب للمشاركة والاستفادة من فرص الكسب التي يوفرها موسم التمور، بدخول الشباب في المزاد ودفع قيمة المنتج من قبل اللجنة المختصة، والتي بدورها تسلمها لهم لبيعها بالتجزئة في مواقع مخصصة داخل المدينة الغذائية، وبالتأكيد فإن هذه التوجهات الداعمة تسهم في بناء مستقبلهم التجاري، وتعزز من معارف الشباب وتكسبهم الخبرة بأساليب البيع والشراء والتسويق الأمثل لمنتج التمور، ومعرفة مؤشرات أسعارها.. وحقيقة نقولها: إن مثل هذه النماذج المضيئة من شبابنا الطموح يجب علينا أن نفختر بهم، ونشيد بعطائهم، وندعم توجههم؛ لأنهم فرسان موسم عنيزة للتمور، فهم يمتطون صهوة جيادهم بالعمل -مع إشراقة كل صباح جديد- لينسجوا من خيوط الشمس قصص نجاحهم، ويكتبوا فصول تفوقهم، ويجنوا ثمار عملهم، وجهدهم ومثابرتهم.

كتبه

عبدالعزيز بن محمد الخشيبان

– عضو جمعية إعلاميون