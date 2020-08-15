القاهرة - سبوتنيك. فيما ارتفعت الوفيات بين الأطباء جراء وباء كوفيد 19 إلى 146 وفاة بعد وفاة طبيبة بالإسكندرية اليوم، بحسب بيان صادر عن نقابة الأطباء.
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وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية مساء اليوم الجمعة فقد تم "تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ولفت البيان إلى وفاة 17 حالة جديدة.
وأشار البيان إلى "خروج 968 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 57858 حالة حتى اليوم".
وأوضح البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و5124 حالة وفاة".
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يتراجع مجددا في مصر: 112 إصابة وأقل من 20 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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