«الياه سات» تعد لمهمات فضائية جديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل



أكدت شركة الياه سات للاتصالات الفضائية، أنه يجري العمل حالياً، على الإعداد لمهمات فضائية جديدة، فيما أشارت الشركة إلى ارتفاع نسبة الكوادر المواطنة المسؤولة عن تشغيل الأقمار الصناعية في غرفة التحكم إلى 92%، كما بلغت نسبة الكوادر المواطنة ضمن فريق عمل الشركة 51% مواطناً، ومواطنة، وتشكل المواطنات 76% من مجمل العنصر النسائي، كما بلغت نسبة المواطنات اللاتي يعملن في أقسام الفضاء والأقمار الصناعية في الياه سات 35%.

وقالت ليلى الهياس، نائب الرئيس التنفيذي للأصول البشرية والشؤون الإدارية في «الياه سات» ل«الخليج»: تعمل «الياه سات» دائماً على تمكين موظفيها كي يحققوا النجاح، ويصبحوا قدوة في مجتمعهم، كما أننا ملتزمون بشدة بتحقيق رؤية أبوظبي 2030 من خلال دعم تنويع الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات، وتزويد المنطقة بخدمات الاتصالات الفضائية المبتكرة، والتي تساعد على نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتالي خلق فرص العمل في مختلف أنحاء المنطقة.

وأضافت: النساء في «الياه سات» يشغلن مختلف المناصب، سواء التقنية، أو الإدارية، وتشمل استراتيجيات وتطوير الأعمال، وتحاليل الأقمار الصناعية، والتنظيم والأطياف الترددية، وهندسة الخدمات، وغيرها، وهناك العديد من النساء الإماراتيات اللواتي يقدمن أداء مبهراً في مختلف الاختصاصات.

من جانبها، قالت المهندسة فاطمة اليماحي مديرة ديناميكيات الطيران في قسم عمليات الأقمار الصناعية في «الياه سات»: إن قسم عمليات التحكم في الأقمار الصناعية يضم 3 أقسام، الأول هو ديناميكيات الطيران ويتمثل دوره في متابعة الأقمار الصناعية الإماراتية في الفضاء ونطاق سيرها والتأكد من عدم اصطدامها بالأقمار الصناعية الموجودة في المجال الفضائي، إضافة إلى القيام بعمليات دورية منتظمة لتجهيز الحلول والحسابات الرياضية وإرسالها لأقمار الصناعية الخمسة التابعة لشركة الياه سات للتأكد من وجودها في موقعها الافتراضي طوال الوقت لتفادي التصادم مع الأقمار الصناعية الأخرى الموجودة في الفضاء، خاصة الأقمار الصناعية التي انتهى العمر الافتراضي لها وتتجول في الفضاء من دون تحكم.

وأضافت أول مهندس ديناميكيات طيران في الشرق الأوسط، أن القسم الثاني «غرفة التحكم» ويعمل أعضاؤه 24 ساعة بنظام المناوبات ويقومون بإرسال البيانات واستقبالها من الأقمار الصناعية، ويمثل 90% من الفريق من الكوادر الوطنية الإماراتية، والقسم الثالث لتقديم الحلول لمواجهة أي مشكلة على النظام.