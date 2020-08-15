موريتانيا تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يقفز إلى 6676

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، سجيل 23 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى الإصابات إلى 6676.
وذكرت وزارة الصحة، فى بيان أوردته، الإذاعة الموريتانية، أن بعد إجراء 417 فحصا تم تسجيل 23 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، مضيفة أنه تم تسجيل 46 حالة شفاء ليصل إجمالى حالات التعافى إلى 5889.
وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 157 شخصا، وأن 630 يتابعون علاجهم فى المشافي.
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