«Vivo» تعلن عن أحدث هواتفها بسعر اقتصادي ومواصفات رائعة

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة فيفو Vivo عن هاتفها الجديد (فيفو إس1 برايم) Vivo S1 Prime الذي يقدم مواصفات رائعة بسعر اقتصادي.

و بحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية “،يحتوي (فيفو إس1 برايم) معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 665)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 127 جيجابايت. وبرمجيًا؛ يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 9.2 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 9 التابع لشركة جوجل.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.38 بوصات وبدقة +FHD، وهناك حساس للبصمة تحت الشاشة، وقطع يحتوي الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

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وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل في نظام مُعيَّن الشكل، وهناك أيضًا كاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، وكاميرا رابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

ويحتوي (فيفو إس1 برايم) بطارية بدقة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا عن طريق منفذ (يو إس بي-سي) USB-C.

ويتوفر الهاتف باللونين الأسود، والأزرق، وهو متاح في ميانمار بسعر يعادل 285 دولارًا أمريكيًا.

يُشار إلى أن شركة فيفو كانت قد أعلنت مطلع شهر حزيران/ يونيو المنصرم عن هواتف سلسلة (إكس50) X50 الجديدة التي تشمل ثلاثة هواتف، هي: (إكس50) X50، و(إكس50 برو) X50 Pro، و(إكس50 برو بلس) +X50 Pro. وقد جاء الأخيران بقدرات تصوير استثنائية، في حين يمتاز الأول بأنه أنحف هاتف 5G في العالم.

ومنذ الإعلان عن الهواتف، فقد كانت متاحةً بطبيعة الحال في الصين بلد الشركة المصنعة، ومنتصف شهر يوليو الماضي أُعلن رسميًا – عن بُعدٍ – إطلاقه في الأسواق العالمية. ووفقًا للبيان الذي نشرته الشركة، فإن الهاتفين سيُطلقان أولًا في دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ودول (آسيا والمحيط الهادئ)، ويشمل ذلك روسيا، وأوكرانيا، وإندونيسيا.