السودان... حريق في مصنع ذخيرة

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن الانفجار محدود، وتمت السيطرة عليه.

​وقال مصدر مطلع إن الانفجار لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية السودانية، أكدت أن مخزن السلاح الصغير الذي وقع فيه الانفجار يتبع للقوات المسلحة بمنطقة الشجرة، جنوب الخرطوم.

وواصل البيان أنه تم إخماد الحريق بواسطة 6 عربات تابعة لقوات الدفاع المدني السوداني.

وأشار البيان إلى أن الانفجار تزامن مع وجود ألعاب نارية في سماء الخرطوم، وأن السلطات تعمل على حصر الخسائر وتحديد الأسباب.