عريقات: ما الذي تجنيه الإمارات من المكافأة التي قدمتها إلى إسرائيل؟

وقال عريقات في تصريحات لقناة "الجزيرة": "أطلب من الأشقاء العرب دعوة الإمارات للتراجع عن هذه الخطوة".
وأضاف "السلام يبدأ بإنهاء الاحتلال وليس بالتطبيع وتبادل السفارات".
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وأفاد "إذا كانت الإمارات دولة ذات سيادة تستطيع أن توضح لنا ما هي مصلحتها في عقد الاتفاق مع إسرائيل".
وأشار إلى أن "اتفاق الإمارات مع إسرائيل دمر مبادرة السلام العربية وحقوق الفلسطينيين مجانا".
وتسائل "ما الذي تجنيه الإمارات من المكافأة التي قدمتها إلى إسرائيل"؟
ودعا عريقات الإمارات "للتراجع عن هذه الخطوة".
واستطرد "طلبنا من جامعة الدول العربية عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية لبحث الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي".
عريقات: السلام يبدأ بإنهاء الاحتلال وليس بالتطبيع وتبادل السفارات.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.
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وتابع: "بموجب الاتفاق ستكون العلاقات طبيعية بين البلدين وسيتبادلان السفارات والسفراء... هذه لحظة تاريخية تدعم اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل ويجمع شريكين قادرين على إحداث الفارق".
بدوره أعلن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، عن الاتفاق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد علق على هذا الاتفاق وقال: "إنه يوم تاريخي".
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