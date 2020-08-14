وزير الدفاع التركي: أي احتكاك بسفننا لن يبقى من دون رد

وأضاف وزير الدفاع التركي: "مصممون على حماية حقوقنا ومصالحنا في بحارنا"، بحسب ما ذكرت وكالة "TRT" التركية.

​وذكرت الوكالة أن وزير الدفاع التركي التقى عبر اتصال مرئي عسكريين ينفذون مهمات شرقي المتوسط وإيجة، بينهم عناصر في سفن حربية مكلفون بحماية سفينة التنقيب "أروج رئيس".

ودعا أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى التحقق من وفاء اليونان بمسؤولياتها تجاه الأقليات ومساءلتها عن ذلك، مؤكدا أن "موقف اليونان في بحري المتوسط وإيجة مبني على سوء النية ومطالبتها بالجرف القاري استنادا على جزيرة "ميس" لا يمكن تفسيره بالعقل والمنطق".

Advertisements

وقال إن "الإدعاء بأن جزيرة يونانية مساحتها 10 كم مربعة لها الحق بجرف قاري مساحته 40 ألف كيلومتر مربع هو أمر مضحك ولا أساس له في القانون الدولي، وأدعو اليونان مجددا لاحترام حقوق ومصالح تركيا".

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، قال، أمس الأربعاء، إن " سفينة "أروج رئيس" قامت بإنزال كابلات المسح الزلزالي في البحر الأبيض المتوسط، لإجراء المسح ثنائي الأبعاد"، مشيرا إلى أن أعمال المسح ستستمر حتى 23 أغسطس/ آب الجاري.

​ونشرت وزارة الخارجية التركية، مساء الاثنين الماضي، خريطة المنطقة التي تقوم سفينة "أروج رئيس" بأعمال مسح زلزالي ضمن حدودها البحرية في المتوسط، بعدما أصدرت البحرية التركية، إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التركية "أروج رئيس" ستجري عمليات مسح زلزالي شرقي البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.