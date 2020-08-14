"حماس": بموت العريان فقدت فلسطين أحد المدافعين عنها

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365



نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الجمعة، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، والذي وافته المنية، الخميس، في أحد السجون المصرية.



وقالت الحركة في بيان إنها "تنعى فقيد الأمة، والشعب المصري الشقيق، الدكتور عصام العريان".



وأضافت "بموته رحمه الله فقدت القضية الفلسطينية أحد الرجال المدافعين عنها، والداعمين لمقاومة شعبها".



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وأردفت الحركة أن العريان كانت مواقفه "مشهودة في نصرة فلسطين، والقدس، والمسجد الأقصى المبارك".



والخميس، أعلنت مصادر في جماعة الإخوان ووسائل إعلام محلية، وفاة العريان داخل محبسه، في تكرار لسيناريو وفاة عدد من قيادات "الإخوان" ورموزها، مثل محمد مرسي، ومرشد الجماعة السابق محمد مهدي عاكف، في أكبر محنة تواجهها الجماعة منذ تأسيسها عام 1928.



ونعى معارضون للإخوان "العريان"، بنعته بأنه إصلاحي بارز في الجماعة، حمل قدرا من التفاهمات، وبدأ حياته طالبا ثائرا وختمها مسجونا.

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