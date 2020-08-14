غارات إسرائيلية على قطاع غزة

غزة/ هاني الشاعر/ الخليج 365-

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، غارات ضد أهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح نشره على حسابه في تويتر، إن طائراته هاجمت عددا من الأهداف التابعة لمنظمة حماس في القطاع.

وأضاف "تم استهداف موقع تابع لمنظومة الدفاع الجوي التابعة لحماس، وبنية تحتية تحت الأرض (نفق)، ونقاط مراقبة تابعة لمنظمة حماس".

وقال البيان إن الهجمات جاءت ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، والتي بدأت منذ نحو أسبوع.

Advertisements

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قصف فجر أمس وأول من أمس (الأربعاء والخميس)، أهدافا قال إنها تتبع لحركة حماس، في قطاع غزة، ردا على "إطلاق البالونات".

كما قرر إغلاق معبر كرم أبو سالم، في وجه مواد البناء والوقود، وقلص المساحة المتاحة أمام صيادي الأسماك.

ويقول مطلقو البالونات الحارقة، إنهم يستخدمونها بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.