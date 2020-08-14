تحقيقات مع رئيس وزراء إيطاليا حول خطط الحكومة لاحتواء «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، امس الخميس، إن المدعين حققوا مع رئيس الوزراء، وستة من أعضاء حكومته، بشأن كيفية تعاملهم مع الأزمة الصحية، لكنهم أوصوا بإسقاط الدعوى. وأكدت مصادر قضائية أن المدعين حققوا مع الوزراء في أعقاب دعاوى قضائية رفعت في الأشهر الأخيرة في مدن مختلفة بشأن اتهامات، من بينها القتل غير العمد، والتسبب بجائحة، وتقييد الحقوق السياسية للإيطاليين. وكتب كونتي على «فيسبوك»: «لقد تصرفنا دائماً (بدعم) من العلم، وبوازع من ضمير، من دون الزعم بأننا معصومون، وندرك أنه يجب أن نرتكب أقل عدد ممكن من الأخطاء»، مضيفاً أن تصرفات الحكومة كانت دائما «حذرة وشفافة».

سجلت أستراليا، أمس الخميس، أدنى ارتفاع يومي في حالات الإصابة الجديدة في أكثر من ثلاثة أسابيع، ما عزز الآمال في السيطرة على موجة عدوى ثانية تجتاح ولاية فيكتوريا. فيما تكافح نيوزيلندا لتتبع مصدر أول تفش للفيروس منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وأعلنت، أمس الخميس، عن رصد 13 إصابة محلية، بعد أن حاولت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، القضاء على الفيروس بفرض عزل عام صارم. وقالت أرديرن إن من المؤشرات الإيجابية أن الثلاث عشرة حالة المحلية تعود جميعها لأسرة واحدة مصابة، إما عن طريق العمل، وإما روابط عائلية أوسع، وإنه جرى نقل الجميع إلى منشآت للحجر الصحي. وكانت بريطانيا خفضت حصيلة وفياتها بنحو 5 آلاف، بعد إجراء مراجعة لطريقة احتساب الوفيات الناجمة عن عدوى الفيروس.

وأصبح وضع الكمامة إلزامياً في الأماكن العامة، في جميع أنحاء منطقة بروكسل، وفق ما أعلنت حكومة منطقة العاصمة البلجيكية. ولا يشمل القرار مناطق المقاطعتين الأخريين في بلجيكا، فلاندر الناطقة بالهولندية (شمال)، ووالونيا الناطقة بالفرنسية (جنوب). كما يستثني التعميم بعض الحالات في بروكسل، حيث إن وضع الكمامة ليس إلزامياً «عند ممارسة الرياضة، والقيام بأعمال تتطلب جهداً بدنيا كبيراً على الطرق العامة، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون إعاقة تمنعهم من وضع الكمامة، أو غطاء للوجه».

من جانب آخر، توقع وزير الصحة الألماني، ينس شبان، التوصل إلى لقاح مضاد خلال الأشهر القادمة، وبالتأكيد في العام القادم. وقال ان «الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنه بفضل عملنا جميعاً معاً- الباحثون والعلماء والعامة- سنحصل على الأرجح على لقاح بوتيرة أسرع مما حدث من قبل في تاريخ البشرية».

يجيء ذلك فيما سعت روسيا للتقليل من خطورة الانتقادات الغربية إزاء لقاح «سبوتنيك في»، وقال ألكسندر جينتسبورج، مدير المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة «جامالي»، إنه «إذا تم حرمان أشخاص محددين، أو شركات معينة من عدة مليارات من الدولارات بسبب اللقاح الروسي، ما نوع رد الفعل الذي تريد رؤيته؟ يبدو لي أن رد الفعل طبيعي تماماً». (وكالات)