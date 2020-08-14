تونس.. "النهضة" و"التيار الديمقراطي" ينعيان عصام العريان

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

نعت حركة "النهضة" وحزب "التيار الديمقراطي" في تونس، الخميس، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان، الذي وافته المنية داخل محبسه بأحد سجون مصر.

وقالت حركة "النهضة" في بيان، إنها "تلقت ببالغ الحزن والأسى، خبر وفاة السياسي والبرلماني المصري، الدكتور عصام العريان، في سجن ظالم، ودون محاكمة عادلة وبإهمال متعمد".

ونعت "النهضة" العريان، باعتباره "أحد الشخصيات المصرية البارزة"، متقدمة "إلى عائلته وأحبائه وإلى الشعب المصري بأحر التعازي وأصدقها".

وعبّرت النهضة عن أملها، في "أن تكون هذه الحادثة الأليمة مدعاة لوضع حد لمعاناة آلاف المساجين، وهو ما يستوجب دعوة المنظمات الإنسانية والجمعيات الحقوقية في أنحاء العالم، وكذلك البرلمانيين الأحرار إلى التدخل والضغط من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين".

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وفي السياق ذاته، نعى "التيار الديمقراطي" العريان، وتقدم بتعازيه إلى "عائلته وكل من آمن بالقيم الإنسانية الكونية، وما تكرسه من حقوق للإنسان، دون تمييز على أساس الانتماء السياسي أو الديني أو العرقي أو الجنسي".

وجدد التيار الديمقراطي، في بيان، رفضه لـ"الانقلاب على المسار الديمقراطي في مصر، الذي قمع الحقوق السياسية والمطالب الاجتماعية بصفة غير مسبوقة".

ودعا البيان، إلى "تحقيق دولي في ظروف سجن ومحاكمات كل المساجين السياسيين في مصر".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت مصادر في جماعة الإخوان ووسائل إعلام محلية، وفاة العريان داخل محبسه، في تكرار لسيناريو وفاة عدد من قيادات "الإخوان" ورموزها، مثل مرسي ومرشد الجماعة السابق محمد مهدي عاكف، في أكبر محنة تواجهها الجماعة منذ تأسيسها عام 1928.

ونعى معارضون للإخوان "العريان"، بنعته بأنه إصلاحي بارز في الجماعة، حمل قدرا من التفاهمات، وبدأ حياته طالبا ثائرا وختمها مسجونا.

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