الخارجية الأمريكية تؤكد على ضرورة إنهاء الفساد في لبنان

واشنظن / الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، على ضرورة إنهاء الفساد "المستشري" في لبنان، خلال زيارة وكيل الوزارة للشؤون السياسية ديفيد هيل للبنان.

جاء ذلك في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، بالتزامن مع زيارة يجريها هيل إلى لبنان في الفترة من 13 إلى 15 أغسطس/ آب الجاري.

وأضافت الوزارة أن هيل سيؤكد على التزام الحكومة الأميركية بمساعدة الشعب اللبناني على التعافي من المأساة.

وتابعت بأن هيل سيشدد على ضرورة الحاجة الملحة لتبني الإصلاح الاقتصادي والمالي والقضاء على الفساد "المستشري" في البلاد.

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كما أكدت الوزارة على ضرورة تحقيق المساءلة والشفافية وإدخال سيطرة الدولة على نطاق واسع من خلال المؤسسات العاملة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها للشعب اللبناني واستعداد واشنطن لدعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب وتلتزم التزاماً حقيقياً بأجندة إصلاح كهذه وتعمل وفقاً لها.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، الى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

وخلف الانفجار بجانب القتلى والجرحى، خسائر مادية باهظة قدرت بين 10 إلى 15 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.