وزير الصحة اللبناني: ارتفاع قتلى مرفأ بيروت إلى 177

بيروت / حسن درويش / الخليج 365

أعلن وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، الخميس، ارتفاع قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 177.

وقال حسن في تصريح لقناة "الميادين" (خاصة تبث من بيروت)، إن العدد مرجح للزيادة وصولا إلى 200 قتيل، في ظل الحديث عن 30 مفقودا.

ولفت إلى أن خسارة 4 مستشفيات بالكامل في بيروت، ولّدت صدمة لدى القطاع الطبي.

وأشار حسن إلى أنّ أداء فرق الطوارئ الصحية والطبية بعد الانفجار يُعد "علامة فارقة في تاريخها".

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وكانت آخر إحصائية أعلن عنها لبنان لضحايا انفجار مرفأ بيروت، 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف إلى جانب الأرقام المذكورة، دمارا ماديا هائلا، وخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.

ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، الإثنين، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، وكُلفت حاليا بتصريف أعمال البلاد التي تعيش حالة طوارئ.

ويزيد انفجار المرفأ من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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