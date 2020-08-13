انتخابات اتحاد اليد 27 سبتمبر.. وعاشور يترشح للرئاسة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو



أقرت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الامارات لكرة اليد التي عقدت، أمس الخميس، بفندق انتركونتينينتال، في فيستيفال سيتي، في دبي، برئاسة محمد عبد الكريم جلفار، النظام الأساسي ولائحة الانتخابات التي تم تحديدها في 27 سبتمبر/ أيلول المقبل، في حين أعلن نبيل عاشور ترشحه لرئاسة مجلس الإدارة.

وعلى عكس العمومية السابقة، جاءت عمومية، أمس الخميس، هادئة، واستمرت 45 دقيقة، وتم اعتماد النظام الأساسي بالإجماع، بعد نقاش وإجراء تعديل طفيف.

وبعدها تقرر إجراء انتخابات اتحاد اليد للدورة 2020- 2024 يوم 27 سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن يفتح باب الترشيح في 4 سبتمبر، لمدة 8 أيام، وتم تشكيل لجنة للانتخابات برئاسة محمد العامري، وعضوية حمدان الزيودي، ومحمد كاهور يوسف أحمد، وحسن المرزوقي، ومحمد راشد المرزوقي.

من جهة أخرى، أكد نبيل عاشور ترشحه لرئاسة اتحاد كرة اليد، وهو المرشح الوحيد حتى الآن، وعلم«الخليج الرياضي» أن محمد حسن السويدي ليس بوارد الترشح بعدما تردد سابقاً أنه سيترشح لمنصب الرئيس عن نادي الجزيرة.