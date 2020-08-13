بيراميدز يتقدم بعرض لشراء رمضان صبحى من هيدرسفيلد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:" الخليج":



أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز المصري صحة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن حصول النادي على توقيع رمضان صبحي لاعب نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

وقال عمرو بسيوني إن رمضان صبحي هو الموهبة الأهم في الكرة المصرية في الوقت الحالي، وبمثابه إضافة كبيرة على مختلف الأصعدة ويتشرف أي ناد بالتعاقد معه".

أضاف مدير التعاقدات: رمضان صبحي لاعب متعاقد مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي ويتبقى في عقده مع ناديه موسماً واحداً وبالتالي لا يجوز الحديث عن التعاقد مع اللاعب قبل مخاطبة النادي الإنجليزي بشكل رسمي".

وأكد:بيراميدز دائماً ما يسلك الطرق الشرعية ويضرب به المثل في تعاملاته مع الأندية، وبالفعل تمت مخاطبه النادي الإنجليزي لمعرفة مطالبهم المادية بخصوص انتقال اللاعب.

واختتم مدير التعاقدات تصريحاته:" كل ما يشاع في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص راتب اللاعب( 100 مليون جنيه مصري على 3 سنوات) أو مقابل انتقاله إلى نادي بيراميدز ما هي إلا اجتهادات شخصية بعيدة كل البعد عن الواقعية،ونرجو من الجميع تحري الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.