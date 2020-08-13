«إعمار للتطوير» تسلم 1000 وحدة في 6 أشهر

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أكدت شركة إعمار للتطوير التزامها بتسليم كافة مشروعاتها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وبما يتماشى مع استراتيجيتها الهادفة إلى تحسين المجمعات القائمة، وقامت الشركة بتسليم نحو 1000 وحدة سكنية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري في العديد من المجمعات والمواقع الحيوية الرئيسية بما فيها دبي هيلز استيت وخور دبي والمرابع العربية وإعمار الجنوب.

وحققت الشركة التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، نتائج مبشِّرة بنهاية النصف الأول على الرغم من التحديات التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19. وسجلت الشركة مبيعات عقارية بقيمة 3.23 مليار درهم بين يناير ويونيو، محقّقةً أرباحاً صافيةً بلغت 1.036 مليار درهم.

وجاء الأداء المالي القوي مدعوماً بمبيعات المشروعات المنجزة وتقدّم أعمال البناء في المواقع المختلفة وسط تفشي وباء كوفيد-19. وبالإضافة إلى الأرقام الواعدة التي حقّقتها الشركة من مبيعات تلك المشاريع العصرية الجديدة، فقد سجّلت إعمار مبيعات قوية عن المشروعات غير المنجزة بقيمة 29.4 مليار درهم.

وقال محمد العبّار، رئيس «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»: «إن النهج الاستراتيجي الذي تتبعه إعمار هو ما يدفعنا إلى الأمام عاماً بعد عام رغم الظروف والتحديات التي يشهدها السوق. نحن نمضي قدماً في خططنا الهادفة للابتكار والارتقاء بمستوى خدماتنا وتوفير تجارب استثنائية من خلال إنشاء أفضل المرافق على مستوى العالم وإدارة مجمّعاتنا وفقاً لأجود المعايير.»

وأضاف قائلاً: «وتماشياً مع ذلك، فقد اتخذنا العديد من الخطوات التي من شأنها التحكّم بقاعدة التكاليف لدينا، وخفض نفقاتنا التشغيلية مع التركيز بشكلٍ أكبر على جودة خدماتنا والاستثمار في المواهب التي نمتلكها. ونحن