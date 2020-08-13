حرائق كاليفورنيا خارج السيطرة والسلطات تُجلي السكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمرت سلطات كاليفورنيا بإخلاء حوالي 500 منزل عقب حريق غابات هائل انتشر بسرعة شمالي لوس أنجلوس، ودمر أربعة آلاف هكتار من الأراضي في وقت مبكر من مساء الأربعاء.

واندلع الحريق بعد الظهر حول بحيرة هيوز، ودمّر أولاً مساحة صغيرة تبلغ 20 هكتاراً، قبل أن يمتد ويأتي على أربعة آلاف هكتار خلال ما يزيد قليلاً على ثلاث ساعات، وفقاً لإدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس. وعمل أكثر من 300 رجل إطفاء مدعومين بمروحيات وطائرات للسيطرة على الحريق.

وقالت إدارة الإطفاء على «تويتر»: «يجري إجلاء سكان المنطقة» من قبل الشرطة المحلية، و«الرجاء مساعدتنا لنتمكن من مساعدتكم وإيصالكم إلى بر الأمان».

وازداد عدد الحرائق وارتفعت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة في ولاية كاليفورنيا، ويعود ذلك جزئياً إلى ظاهرة تغير المناخ.

وكان حريق «كامب فاير» الذي اندلع شمالي كاليفورنيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، الأعنف بعدما أتى على مدينة باردايس الصغيرة برمتها، وأدى إلى وفاة 86 من سكانها، ودمر 90% من أبنيتها.