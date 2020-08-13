باهتشلي يطالب العراق باستئصال الإرهاب من أراضيه

أنقرة / الخليج 365رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي:

ـ وضع الحكومة العراقية سدا منيعا بينها وبين منظمة "بي كا كا" الإرهابية واحترام هواجس أنقرة الأمنية مطلب أساسي

ـ استئصال "بي كا كا" الإرهابية المتعششة في شمال العراق ضروري من أجل إدامة التعاون وحسن الجوار بين أنقرة وبغداد

ـ دعمنا مطلق لنضال الدولة والحكومة ضد الإرهاب إلى أن يستسلم آخر إرهابي ويترك سلاحه

طالب رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي، الخميس، العراق باستئصال منظمة "بي كا كا" الإرهابية من أراضيه.

وفي تصريح للصحفيين، أوضح باهتشلي أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية استنفدت طاقتها ووصلت مرحلة النهاية، وعلى وشك التفكك.

وأكد أن قوات الأمن التركية ستقضي على بقايا المنظمة الإرهابية في أقرب وقت، مبينا أن جيش بلاده ينفذ عمليات ضد المنظمة خارج الحدود بكل عزيمة وإصرار.

وقال إن "وضع الحكومة العراقية سدا منيعا بينها وبين منظمة بي كا كا الإرهابية، واحترام هواجس تركيا الأمنية مطلب أساسي".

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وأضاف باهتشلي أن "استئصال بي كا كا الإرهابية المتعششة في شمال العراق ضروري من أجل إدامة التعاون وحسن الجوار بين أنقرة وبغداد".

وأفاد بأن المنظمة الإرهابية لم يبق أمامها سوى خيارين، إما أن يسلّم عناصرها أنفسهم للدولة التركية مع أسلحتهم، أو أن تحاسب أمام العدالة التركية على جميع جرائمها.

وأعرب باهتشلي عن دعم حزبه المطلق لكفاح الدولة والحكومة ضد الإرهاب إلى أن يستسلم آخر إرهابي ويترك سلاحه.

وتنفذ منظمة "بي كا كا" الانفصالية، هجمات إرهابية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.