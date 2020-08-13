الجيش اليمني: إسقاط طائرة مفخخة مسيرة لـ"أنصار الله" شرق صنعاء

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر حسابه على "تويتر"، أن "قوات الجيش الوطني أسقطت طائرة مُسيّرة مفخخة تابعة للحوثيين في مديرية نهم شرقي محافظة صنعاء".

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ويأتي الهجوم غداة إعلان الجيش عن تمكن قواته من استعادة مواقع مهمة من جماعة "أنصار الله"، في محيط منطقة نجد العتق وصولاً إلى نهاية سلسلة جبال بحرة والمنارة الاستراتيجية المطلة على خطوط إمداد الجماعة والتي تؤدي إلى جبهات صرواح وهيلان في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

كما أعلن الجيش اليمني تدمير تعزيزات لجماعة "أنصار الله"، بقصف جوي للتحالف العربي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكر المركز الإعلامي لمحور كتاف - صعدة في الجيش اليمني عبر صفحته في "فيسبوك"، أن "طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات للحوثيين مكونة من عدد 4 عربات مع الأفراد، بالقرب من الخط الدولي في وادي آل أبو جبارة مديرية كتاف (شرقي صعدة)".