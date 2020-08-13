أزمة جديدة بين إدارتي الشرطة والجوية في العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أدى تعاقد نادي الشرطة العراقي مع مدرب اللياقة البدنية الإسباني غونزالو إلى أزمة بين النادي ونادي القوة الجوية العراقي الذي كان أكمل اتفاقه للعمل ضمن الطاقم الفني للفريق الذي يقوده المدرب أيوب أوديشو.

وانتقد العميد وليد الزيدي أمين سر الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، قيام إدارة الشرطة بدفع مبلغ مالي أكثر من المبلغ الذي دفعته إدارة الشرطة لمدرب اللياقة البدنية الإسباني غونزالو، مما جعل الأخير يماطل في حسم أمر تعاقده مع إدارة القوة الجوية، ليتبين في النهاية، أنه تعاقد مع إدارة الشرطة.

وذكر الزيدي، أن ما قامت به إدارة الشرطة بالتعاقد مع غونزالو قد أضاف تجاوزاً جديداً لتلك الإدارة على فريق القوة الجوية؛ حيث سبق لها أن تعاقدت مع اللاعب محمد قاسم من دون التفاوض مع إدارة الجوية.

وكان غونزالو وصل إلى العاصمة العراقية بغداد قبل ثلاثة أيام، وسيباشر عمله مع فريق الشرطة الذي يقوده المدرب عبد الغني شهد.