استمراراً لقمع الحريات.. نظام أردوغان يعتقل 25 امرأة طالبن بحقوقهن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت السلطات التركية، الأربعاء، 25 امرأة شاركن في احتجاج ضد نظام الإخوان بقيادة أردوغان، بعد اتجاهه لسحب أنقرة من اتفاقية دولية لحماية النساء من العنف المنزلي، وفق ما أكده مصدر في الشرطة لرويترز.

وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز مئة متظاهرة في شوارع العاصمة، يطالبن بتنفيذ أكثر صرامة لاتفاقية اسطنبول التي أبرمها المجلس الأوروبي، واندلعت مناوشات بين الشرطة والمحتجات، فيما أغلقت قوات الأمن الطريق وطلبت من النساء التفرق حسبما ظهر في الفيديو. من جانبها، قالت جماعة تراقب جرائم قتل النساء، إن تركيا شهدت مقتل 474 امرأة العام الماضي، وهو ضعف العدد المسجل عام 2011، وذلك رغم توقيع البلاد على اتفاقية اسطنبول عام 2011.