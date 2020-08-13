ألمانيا: «لقاح كورونا» سيكون متوفراً خلال الشهور القادمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، الخميس، إنه يتوقع التوصل إلى لقاح لمرض كوفيد-19 خلال الشهور القادمة، وبالتأكيد في العام القادم.

وقال الوزير لقناة (زد.دي.إف) التلفزيونية، بعدما سحب معهد الصحة العامة تقريراً يشير إلى أنه قد يتوفر لقاح في الخريف: إنني متفائل بأنه قد يكون هناك لقاح في الشهور القادمة، وبالتأكيد في العام القادم، وتتفق توقعاته على ما يبدو مع تقرير أصدره معهد روبرت كوخ، الأربعاء، ثم سحبه لاحقاً، قال فيه المعهد المعني بالصحة العامة، إنه يتوقع وجود لقاح في الخريف، وذكر المعهد لاحقاً أن التقرير غير محدث ونُشر خطأ.

وامتنع «شبان» عن تحديد شهر بعينه يتوفر فيه اللقاح، قائلاً: إنه من غير الممكن حتى الآن تحديد عدد مرات التحصين التي سيحتاج إليها الناس أو مدة المناعة التي سيوفرها، مضيفاً: لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنه بفضل عملنا جميعاً معاً من باحثين وعلماء وعامة الناس، سنحصل على الأرجح على لقاح بوتيرة أسرع مما حدث من قبل في تاريخ البشرية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن الثلاثاء، أن بلاده أصبحت أول دولة تمنح موافقة تنظيمية على لقاح لمرض كوفيد-19، بعد تجارب بشرية على مدى أقل من شهرين، وأكد وزير الصحة الألماني، مجدداً تشككه بشأن هذا اللقاح، الذي أطلق عليه اسم «سبوتنيك V»، وقال: إنه لم يتم بعد اختباره على نطاق واسع مثل لقاحات أخرى، وإن البيانات المتاحة بشأنه ضئيلة نسبياً.