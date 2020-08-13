لمواجهة أطماع تركيا.. فرنسا تنشر مقاتلتين وفرقاطة في البحر المتوسط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، الخميس، إن فرنسا ستنشر طائرتين مقاتلتين من طراز رافال والفرقاطة لافايت بشرق البحر المتوسط في إطار خطة لدعم وجودها العسكري في المنطقة؛ وذلك وسط مؤشرات على توتر مع تركيا.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قال الأربعاء، إن فرنسا ستعزز من وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط، داعياً تركيا إلى وقف أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها التي أدت إلى تصاعد حدة التوتر مع اليونان.

وقال مكتب ماكرون في بيان، إن الرئيس الفرنسي عبّر في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن القلق من قيام تركيا بأعمال استكشاف «أحادية»، وأضاف: إن عمليات التنقيب يجب أن تتوقف من أجل السماح بحوار سلمي بين الدولتين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وتابع البيان:إن فرنسا «ستعزز مؤقتاً» وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط؛ بغية مراقبة الوضع في المنطقة وإظهار تصميمها على الالتزام بالقانون الدولي.