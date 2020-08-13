الشيخ الجراح لـ"سبوتنيك": انتفاضة "العكيدات" مستمرة شرقي سوريا... وجاهزيتنا القتالية عالية

وبين الشيخ الجراح، هو أحد منسقي ملتقى قبيلة "العكيدات" في مدينة دير الزور، أن سبب هذا الغضب الشعبي لأبناء العشائر شرق الفرات هو اغتيال شيوخ اتحاد العشائر والأعمال العدوانية للقوات الكردية المحتلة، ضد السكان العرب في هذه المنطقة ومنها قيام مسلحين أكراد، بحجة محاربة "داعش" الارهابي، باعتقال وضرب وإهانة السكان المحليين.

وأوضح الجراح بأن مهاجمة مواقع مسلحين (أكراد) من تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي مستمرة، حيث تدور الاشتباكات بين ابطال العكيدات مع مسلحي التنظيم بشكل يومي وهناك تفوق بطولي واضح للمقاتلين المنتفضين من أجل الكرامة والحرية والعدالة لأبناء العشائر العربية.

وأدت الاشتباكات التي يخوضها أبناء "العكيدات" إلى خسائر كبيرة في صفوف المسلحين الموالين للجيش الأمريكي، ليتضح من خلال تلك الاشتباكات الجاهزية العالية لقوات العشائر العربية في تلك المنطقة من حيث تكتيكات الكمائن ومعرفتهم الجيدة بالتضاريس ما أدى إلى إحباط معنويات المسلحين الكرد الذين أصبحوا يخشون الآن مواجهة اتحاد العشائر.

وقال الشيخ الجراح بأنهم أطلقوا نداء اخيراً لجميع أبناء العشائر العربية المنضوين في صفوف تنظيم "قسد" لترك السلاح والانضمام إلى جانب أهلهم وأبناء عمومتهم في انتفاضتهم ضد الاحتلال وأعوانه، حيث أفادت مصادر محلية عشائرية أن وحدات كردية كاملة ترفض مجابهة العرب في المنطقة. Advertisements

وأوضح الشيخ الجراح بأن ملتقى قبيلة العكيدات بصدد تأسيس مجلسين للقبيبلة،: الأول، سياسي؛ والثاني عسكري، وبدعم وتنسيق كامل مع الدولة السورية والجيش العربي السوري والقوات الحليفة بهدف تحرير مناطق شرق الفرات جميعا.

وختم الشيح كمال الجراح حديثه بأن الغالبية العظمى من شيوخ القبائل العربية في سوريا أعربت عن دعمها الكامل للانتفاضة التي اندلعت ضد الغزاة، لكن جرائم المسلحين الموالين لهم يجب أن يدينها المجتمع الدولي والدول العربية في المنطقة.

وتسود مناطق سيطرة الجيش الأمريكي ومسلحي تنظيم "قسد" الخاضع له في ريف دير الزور الشرقي منذ أكثر من أسبوع تظاهرات شعبية مطالبة بطرد الجيش الأمريكي ومسلحي " قسد" التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وحصار عدد من القرى والبلدات واعتقال عشرات الشباب واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة مقدرات وثروات منطقة الجزيرة من نفط وغاز وقمح.