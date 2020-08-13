وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق على قرار ليتوانيا بشأن "حزب الله"

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أثنت فيه على قرار ليتوانيا تصنيف "حزب الله" تنظيما إرهابيا.

ونقلت الخارجية الإسرائيلية على لسان أشكنازي أنه "قرار شجاع ومهم للحفاظ على الاستقرار الإقليمي"، مدعيا أن "حزب الله تنظيم سخر الإرهاب في أجزاء مختلفة من لبنان وحولها لمناطق حماية إيرانية مستخدما مواطني لبنان، اقتصاده والمؤسسة السياسية رهائن".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير خارجية ليتوانيا، في بيان، أمس الخميس، أنه "بناء على معلومات حصلت عليها مؤسساتنا وشركاؤنا، نستطيع أن نخلص إلى أن حزب الله يستخدم وسائل إرهابية تمثل تهديداً لأمن عدد كبير من الدول منها ليتوانيا".

واتخذت وزارة الهجرة في ليتوانيا قراراً بمنع أشخاص مرتبطين بحزب الله من دخول البلاد لمدة 10 سنوات بناء على معلومات عن أنشطتهم داخل الحزب التي تمثل تهديداً لمصالح البلاد.