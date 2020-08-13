هيل في بيروت مساء اليوم... ماذا في جعبته؟

وبعد ذلك ستكون له لقاءات مع عدد من السياسيين أبرزهم رئيس "تيار المستقبل" رئيس الحكومة السابق، ‏سعد الدين الحريري، والنائب وليد جنبلاط، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ورئيس "حزب الكتائب" سامي الجميل.

يقول الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير لـ"سبوتنيك"، إن زيارة هيل تأتي في سياقين، السياق الأول متابعة تداعيات الكارثة التي حصلت في بيروت بعد الانفجار الكبير في 4 أغسطس/ آب، والثاني استكمال التواصل من أجل متابعة ملف ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني ومتابعة التطورات السياسية الداخلية بعد استقالة رئيس الحكومة".

ويضيف "واضح أن الأمريكيين يريدون أن يكونوا داخل المشهد السياسي في ظل التحرك الكبير الذي بدأه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

ويتابع قصير قائلا "نحن أمام مسار جديد، ولا يمكن الضغط على لبنان بشكل كامل لتلبية الحاجات الإسرائيلية، قد نكون أمام تسوية ما تراعي المصالح الإسرائيلية ولكن تأخذ بالاعتبار أيضاً الموقف اللبناني في ظل الوضع اللبناني الصعب والذي بحاجة إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود".

Advertisements

وأفادت السفارة الأمريكية في وقت سابق، أن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد هيل، سيزور لبنان في الفترة ما بين 13 و 15 أغسطس وسيعبر عن تعازيه للشعب اللبناني على خسائره جراء الانفجار المدمر الذي وقع في بيروت في 4 أغسطس، لافتة إلى أن هيل سيكرر التزام الحكومة الأمريكية مساعدة اللبنانيين ‏على التعافي من المأساة وإعادة بناء حياتهم.

وأضافت "في الاجتماعات مع القادة ‏السياسيين والمجتمع المدني والشباب سيؤكد وكيل الوزارة هيل الحاجة الملحة لتبني الإصلاح ‏الاقتصادي والمالي والقضاء على الفساد المستشري وتحقيق المساءلة والشفافية وإدخال سيطرة ‏الدولة على نطاق واسع من خلال المؤسسات العاملة".

وأشارت السفارة أن هيل سيؤكد استعداد ‏أمريكا لدعم أية حكومة تعكس إرادة الشعب وتلتزم التزاما حقيقيا بأجندة الإصلاح هذا وتعمل وفقا لها‎.‎