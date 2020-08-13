شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين الشريفين تؤكد حرصها على مد جسور التعاون مع منظمة التعاون الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم الخميس، حرص الرئاسة العامة التام على مد جسور التعاون بينها وبين منظمة التعاون الإسلامي، لإثراء الخدمات المقدمة واستدامتها بكفاءة وفعالية لتؤتي ثمارها وتعكس الرعاية والدعم السخي الميمون الذي يلقاه الحرمان الشريفان من القيادة الرشيدة.

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وثمن السديس - في رسالة للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجهود الإعلامية التي قدمتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عبر تزويد المؤسسات الإعلامية المختلفة في الدول الأعضاء بوسائل متابعة خطبة عرفة لموسم حج عام 1441هـ، مشيداً بحرص المنظمة واهتمامها بإيصال الرسالة السامية لمنبر الخطيب في يوم عرفة الفضيل للحجاج وضيوف بيت الله الحرام ولجميع المسلمين حول العالم بلغاتهم المختلفة.

من جهته، أشاد العثيمين بالخدمات الكبيرة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد، لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار، مشيرا إلى أن مشروع خادم الحرمين لترجمة خطبة عرفة، الذي تشرف عليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، يعد خدمة جليلة مكن الحجاج والمسلمين في العالم والراغبين من غير المسلمين من متابعة خطبة عرفة بيسر وسهولة.