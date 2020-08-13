شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية قوتها 4.2 درجة بمقياس ريختر تضرب ولاية البليدة الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت هزة أرضية، اليوم الخميس، ولاية البلدية الجزائرية، المتاخمة للعاصمة، بلغت قوتها 4.2 درجة بمقياس ريختر. وذكر بيان لمركز البحث فى علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر إن مركزالهزة تحدد بـ4كيلومترات جنوب غرب منطقة عين رمانة بولاية البليدة. ولم تعلن السلطات الجزائرية حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية. Advertisements وكانت ولاية ميلة قد تعرضت يوم الجمعة الماضى لهزتين أرضيتين بلغت قوتهما 4.9 درجة و4.5 درجة بمقياس ريختر على التوالى وتسببتا فى أضرار مادية بالمبانى والمساكن والطرق، كما تم تسجيل هزة ارتدادية بنفس الولاية صباح الاثنين الماضى بلغت قوتها 3.2 درجة بمقياس ريختر، كما تعرض ولاية تيبازة المتاخمة للعاصمة لهزة أرضية يوم السبت الماضى بلغت قوتها 4.3 درجة بمقياس ريختر.

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