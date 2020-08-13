شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية: تسجيل 6 وفيات و82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 6 حالات وفاة، و23 حالة تعافي.

وصرحت الوزارة - فى تقرير أوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الخميس، - أنه بذلك يرتفع إجمالى العدد التراكمى للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 12 ألفا و115 إصابة، متضمنة 792 وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين 6 آلاف و305 متعافين، وأن 14 ولاية لم تسجل إصابات جديدة من جملة الـ 18 ولاية بالبلاد.

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وأشار التقرير، إلى أن الفحص المعملى تم فى خمسة معامل، حيث بلغت جملة العينات المفحوصة 798، فيما بلغ عدد العينات الموجبة لأول مرة 82 بنسبة إيجابية بلغت 10.3٪، منوهة بأنه ضمن نتائج الحالات 104 عينات فحص لمسافرين، و255 عينات لمسافرين.

وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بقانون الطواريء الصحية والبقاء فى المنازل وتطبيق الارشادات الوقائية (التباعد الاجتماعى – غسل اليدين – آداب العطس والسعال ، فضلا عن التبليغ الفوري) ومتابعة التقارير اليومية حول الوبائيات الخاصة بجائحة كورونا المستجد.