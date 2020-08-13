شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعم في محايل عسير بعد إصابة اثنين من موظفيه بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أغلقت بلدية محافظة محايل عسير مطعماً بعد اكتشاف إصابة اثنين من العاملين فيه بفيروس «كورونا» المستجد. Advertisements وحرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، قامت البلدية بإغلاق المطعم احترازياً لحين إجراء الفحص لكامل طاقم العمالة بالمنشأة التي خالطت الحالتين المصابة. وأكد رئيس البلدية سعيد حافظ، أن البلدية لن تتردد في إغلاق أي منشأه لا تلتزم بالبروتوكولات المنظمة للعمل والمبلغة من وزارة الصحة والجهات المعنية في هذا الشأن. وأضاف: «على أصحاب المنشآت التجارية بمختلف نشاطاتها متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والفحص المستمر للعمالة للتأكد من سلامتهم».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مطعم في محايل عسير بعد إصابة اثنين من موظفيه بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.