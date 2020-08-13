محمد بن راشد يطلق مبادرة عالمية لتدريب مليون شخص في القطاع الطبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمبادرة «ووترفولز» Waterfalls، كأكبر مبادرة عالمية للتعلم المستمر والتدريب التخصصي عن بعد، تطلقها دولة الإمارات، ويتم تنفيذها بمتابعة وإشراف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لتدريب وتمكين نحو مليون شخص من الكوادر الطبية، في مختلف أنحاء العالم، من أطباء، وممرضين، ومسعفين، وفنيين، وخبراء صحيين، وإداريين، في قطاع المستشفيات والخدمات الطبية، والعاملين في قطاع الإغاثة الإنسانية في مناطق الأوبئة والكوارث الصحية، من خلال جلسات تعليمية تخصصية وورش عمل تدريبية، وندوات ومحاضرات، تسهم في تعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم، وإطلاعهم على أحدث المستجدات في مجالهم، بما يمكّنهم من الارتقاء بعملهم في الميدان، ويجعلهم أكثر قدرة واستعداداً على التعامل بكفاءة وفاعلية في مواجهة كل الأزمات الصحية، وتحديداً للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كجائحة عالمية شكلت أكبر اختبار في التاريخ الحديث للقطاع الطبي في العالم.. ويشارك في تطوير وتقديم المحتوى التعليمي للمبادرة أكثر من 140 طبيباً، وخبيراً، ومختصاً، و67 مؤسسة علمية وطبية وأكاديمية عالمية.غرَّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه الرسمي عبر «تويتر» قائلاً: «بمتابعة أخي الشيخ سيف بن زايد، الإمارات تطلق مبادرة عالمية لتوفير تدريب تخصصي لمليون شخص في القطاع الطبي حول العالم عن بعد، في مبادرة تمثل الإرث الإنساني لمؤسس الدولة الشيخ زايد، طيب الله ثراه».وأكد سموه بمناسبة إطلاقه المبادرة أن: «الإمارات جزء فاعل من المنظومة الصحية في العالم.. وتمكين الكوادر الصحية في العالم يصب في إطار مساهمة الدولة في الجهد العالمي لتمكين القطاع الصحي العالمي».وفي هذا الخصوص، قال سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «مبادرة «ووترفولز» Waterfalls، هي هدية من الإمارات للكوادر الصحية والطبية في العالم، نضع من خلالها خلاصة العلم والتدريب الطبي المتطور على أيدي أفضل الخبراء والمختصين في العالم بين أيديهم».وذكر سموه أن «دولة الإمارات تؤمن بأن توحيد الجهود العالمية.. السبيل الأمثل للتصدي لجائحة كوفيد - 19.. وهذه المبادرة المليونية جزء من مساهمة الإمارات في المعركة ضد عدو الإنسانية الأول».ولفت سموه إلى أن الكوادر الطبية والصحية أثبتت أنها ثروة وطنية في كل دولة تستحق التقدير والاحترام.. وأن نحافظ عليها بتعزيز قدراتها كي تتمكن من مواجهة معركة فيروس كورونا بكفاءة أكثر وعزيمة أكبر.. وأدوات أحدث.





منصة عالمية للتعليم والتدريب المستمر

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وتم تطوير مبادرة «ووترفولز» Waterfalls من خلال إدارة المكافآت السلوكية في «وزارة اللامستحيل» بالتعاون مع شركة «إندكس القابضة» وقمة «أقدر» العالمية، التي تنظم سنوياً في أبوطبي، وتعنى بدعم وتمكين مجتمعات مستدامة.

وتهدف المبادرة العالمية إلى توفير التعليم المستمر للعاملين في القطاع الصحي حول العالم، الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا «كوفيد-19»، تقديراً لجهودهم المخلصة في الحفاظ على سلامة المجتمعات، وصحة أفرادها.

وستساهم المنصة الأولى من نوعها والأكبر على صعيد عدد المستفيدين منها، في تعزيز كفاءة الكوادر الطبية، وبناء قدراتهم وصقل مهاراتهم، ودعم القطاع الصحي عالمياً، لما يشكله ذلك من ركيزة أساسية لدعم الجهود الدولية في مواجهة وباء فيروس كورنا المستجد الذي ضرب العالم في الربع الأول من العام الجاري، كأكبر جائحة من نوعها تشهدها البشرية منذ مئة عام، ونتجت عنها تداعيات صحية، واقتصادية، وإنسانية غير مسبوقة.



14 قطاعاً صحياً وإنسانياً



تستهدف مبادرة «ووترفولز» Waterfalls، مليون شخص يعملون ضمن 14 قطاعاً صحياً وإنسانياً، تشمل الأطباء والممرضين والمسعفين والفنيين، وأعضاء فرق إدارة الأزمات والكوارث، وإداريي المستشفيات والرعاية الصحية الأولية، والعاملين في أقسام الأشعة والمختبرات والتشخيص الطبي، وأطباء الأسنان وخبراء التغذية، والمتخصصين في طب الأورام والسرطان والجلد، وكل العاملين في القطاع الصحي والمتطوعين في المؤسسات الإنسانية والعاملين الميدانيين في مواقع الكوارث الصحية، من خلال توفير برنامج للتعليم المستمر عن بعد، يتألف من محاضرات وندوات وجلسات تعليمية وورش تدريبية متخصصة، عبر منصة «ويبينار» بما يضمن تأهيل وتمكين الكوادر الطبية والصحية ومساعدتهم على مواصلة التعلم في ظل الظروف الحالية.

ويشارك في تصميم وتطوير المحاضرات العلمية والجلسات التعليمية والورش التدريبية عن بعد أكثر من 140 من أبرز الأطباء والعلماء والخبراء والمختصين في القطاع الصحي والإنساني حول العالم، و67 مؤسسة علمية وطبية وأكاديمية عالمية وهيئة اعتماد في المجال الطبي.

وتغطي المحاضرات والندوات التخصصية والجلسات التعليمية أبرز الموضوعات الحيوية في مختلف مجالات الطب، والصيدلة، والتغذية، والصحة العامة، والتمريض، وطب الأسنان، وإدارة المستشفيات، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتخصصة التي تسهم في دعم القطاع الصحي في المجتمعات.

وسيحصل المنتسبون إلى المبادرة، ضمن منصة «ووترفولز» Waterfalls، على شهادة تدريب وساعات معتمدة من الجهات العلمية والأكاديمية العالمية المشاركة في المبادرة، ويمكنهم الاستفادة منها في نطاق عملهم، أو في أبحاثهم، أو في استكمال دراستهم العلمية من خلال التعليم المستمر عن بعد، من دون أن يضطروا لترك وظائفهم، أو مغادرة أماكن عملهم، أو تحمل أي أعباء مادية، عبر رابط المبادرة https://waterfalls.ae/. (وام)