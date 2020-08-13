التحقيقات في كارثة المرفأ تشمل وزراء سابقين وحاليين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل اللبنانيون، أمس الأربعاء، تشييع ضحايا انفجار المرفأ المروع بعد أسبوع على وقوعه، مع العثور على مزيد من الأشلاء ووفاة مصابين، وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن 50% من مستشفيات العاصمة، باتت خارج الخدمة، وقررت السلطات استدعاء وزراء سابقين وحاليين للتحقيق في الكارثة، فيما ينهمك السياسيون المتهمون بالانفصال عن واقع المواطنين، في إجراء اتصالات سياسية للاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبل.

ويتعرض المسؤولون السياسيون لضغوط من المجتمع الدولي للإسراع في تشكيل حكومة تتجاوب مع مطالب الناس الغاضبين الذين نجحوا في إسقاط الحكومة برئاسة حسان دياب، ولضغوط على الأرض من خلال التظاهرات والاحتجاجات اليومية الداعية إلى محاسبة المسؤولين عن الانفجار الذي أوقع 171 قتيلاً، بينهم من لم يتم التعرف إلى هوياتهم بعد، و6500 جريح.

وتواصلت أمس عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المرفأ المدمر. فيما يتغير عدد المفقودين باستمرار، إذ يتوزعون بين الذين لم تنته فحوص ال«دي أن إيه» الخاصة بهم، والذين لم يعثر على جثثهم أو أشلائهم بعد.

وشيّع عناصر فوج الإطفاء، أمس زميلهم جو نون (27 عاماً) وسط أجواء من الحزن. وكان جو في عداد عشرة عناصر في الفوج هرعوا إلى مرفأ بيروت، بعد تلقيهم بلاغاً باندلاع حريق في العنبر رقم 12. وبعد وقت قصير على وصولهم، وقع الانفجار الضخم الناتج، وفق السلطات، عن حريق في العنبر الذي خزّن فيه 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم.

وكانت انتشرت على مواقع التواصل بعد الانفجار صورة تظهر عناصر الفوج، وهم داخل سيارة إطفاء في طريقهم إلى المرفأ، وأخرى لثلاثة منهم يحاولون خلع باب العنبر رقم 12 قبل وقت قصير من دوي الانفجار. وقال رئيس فوج إطفاء بيروت، العقيد نبيل خنكرلي، بعد مشاركته في التشييع «من العشرة وجدنا أربعة، وسلمناهم إلى أهاليهم، الستة الآخرون ما زالوا في عداد المفقودين، ونبحث بين الأنقاض لنجد شيئاً نسلّمه إلى عائلاتهم».

وقال إن عناصر الفوج بعد معاينتهم حجم الحريق طلبوا الدعم، ما أنقذ زملاءهم الذين هرعوا لملاقاتهم، وخرجوا من غرفة تهدمت كلياً عند وقوع الانفجار.

ومن المقرر أن يستمع القضاء، بدءاً من غد الجمعة إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين الذين وقع مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم، لاستجوابهم حول تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وأكد المصدر، أنّ المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري «يبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال)، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين». واستجوب أمس، عشرة ضبّاط من الجيش وأمن الدولة والجمارك العاملين في المرفأ.

في السياق نفسه، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن أكثر من 50% من مستشفيات ومرافق بيروت الصحية، التي تم تقييمها، هي خارج الخدمة بسبب انفجار المرفأ. وقال مدير الطوارئ للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط في القاهرة، ريتشارد برينان: «بعد تقييم 55 مستشفى ومركزاً صحياً في العاصمة اللبنانية. نعلم الآن أن أكثر من 50 % بقليل لا تعمل».

وجاء الانفجار ليزيد من أزمة اللبنانيين المعيشية. وعلى وقع الاحتجاجات التي عمت الشارع منذ الانفجار، قدّمت الحكومة استقالتها الاثنين الماضي. ولم يحدّد رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد موعد الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد.

وأفاد مسؤول سياسي رافضاً الكشف عن اسمه، عن توجّه عام «لتشكيل حكومة جامعة»، لافتاً إلى «توافق بين رئيس البرلمان نبيه بري والنائب وليد جنبلاط على تسمية سعد الحريري». وقال إن «حزب الله» «لا يمانع في عودة الحريري» الذي كان استقال تحت ضغط الشارع في نهاية أكتوبرالماضي.

ودعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، إلى التعجيل في تشكيل حكومة «تلبي تطلعات الشعب وتحظى بدعمه، وتجنِّب البلاد فترة طويلة من الفراغ الحكومي». (وكالات)