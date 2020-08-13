الشامسي: شبابنا ركيزة الحاضر وأمل المستقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



هنأ اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، شباب دولة الإمارات، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، مثمناً دعم القيادة الرشيدة لشباب الوطن. وأعرب في كلمة له بهذه المناسبة عن فخره واعتزازه بالدور الكبير لشباب شرطة الشارقة، بمختلف رتبهم العسكرية عند تصديهم لجائحة «كورونا»، وأدائهم لدورهم الوطني والبطولي في تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة لمجتمعهم، حيث أثبتوا كفاءتهم، وقدرتهم على مساعدة مجتمعنا في عبور تلك المحنة بنجاح، بتطبيق أفكار مبدعة وخلاقة على ميادين العمل، سهلت طبيعة عمل القيادة، وأثبتت نجاحها وفاعليتها في الحد من خطر الجائحة.

كما أبدى سعادته بوجود جيل من الشباب الواعي والمثقف ضمن منتسبي القيادة العامة، يبذلون الغالي والنفيس في سبيل رفعة وطنهم، فهم ركيزة الحاضر وأمل المستقبل.