شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد يحل مشكلتين في أجهزة آيفون (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني عبدالله السبع، عن وصول تحديث مهم جدا لأجهزة آيفون يعمل على حل مشكلتين كان يعاني منهما المستخدمين.
وقال “السبع” في مقطع فيديو نشره عبر “تويتر”: “إن شركة أبل نزلت تحديث مهم جدا لأجهزة الآيفون يحل مشكلتين تسبب إزعاجا للمستخدم، المشكلة الأولى التي تم حلها، كانت تتمثل في عدم حذف الملفات المؤقتة وبسببها يمتلي الجهاز ويتعطل وما تقدر تشغله إلا بالفرمته”.
وأضاف عبدالله السبع أن المشكلة الثانية تسبب ظهور لون أخضر بالشاشة، وتم حل هذه المشاكل من خلال التحديث الجديد.
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