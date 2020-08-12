شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجيتى السعودية والروسية بحثا جهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة الـ 20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن وزيرا خارجيتي السعودية الأمير فيصل بن فرحان والروسية سيرجى لافروف بحثا جهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة الـ 20، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي عقده اليوم الأربعاء مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن آل سعود سلسلة ملفات إقليمية على رأسها مستجدات الوضع في لبنان.

ووفقا لموقع روسيا اليوم ذكرت الخارجية الروسية ، أن لافروف وابن فرحان أكدا خلال المكالمة تضامن دولتيهما مع لبنان الصديق فيما يخص الانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس، معربين عن نية موسكو والرياض في "تقديم كل الدعم المطلوب إلى الشعب اللبناني لمساعدته في تجاوز تبعات هذا الحادث المأساوي"، وأشار الوزيران إلى أهمية تهيئة الظروف الخارجية الملائمة لتمكين اللبنانيين من التوافق على تشكيل حكومة جديدة عبر حوار شامل بمشاركة جميع المجموعات الطائفية والعرقية الأساسية في البلاد.

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وفي تبادل الآراء بالشأن الليبي، أكد الوزيران على ضرورة إحلال وقف مستدام لإطلاق الأعمال القتالية في البلاد فورا وإعادة إطلاق حوار داخلي ليبي شامل ضمن إطار الآليات التي تم إنشاؤها بموجب مخرجات مؤتمر برلين وصادق عليها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2510.