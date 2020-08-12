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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. سحب رعدية وغبار والحرارة تصل إلى 45 مئوية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، أن تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق نجران، جازان، عسير، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات تلك المناطق.
كما توقعت الأرصاد، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، وأجزاء من مناطق الرياض، حائل والقصيم تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.
كما توقعت الأرصاد، أن تسجيل الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة غدا بـ 45 مئوية، بينما تسجل طريف 18 مئوية كأقل درجة حرارة.
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