الرئيس السوري: المبادرات السياسية حولتها أمريكا وتركيا إلى خزعبلات سياسية

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وأضاف "مع ذلك مازلنا نعتقد بضرورة دعم المبادرات السياسية، على الرغم من معرفتنا بأن الطرف الآخر محكوم بأموال وأوامر أسياده الحقيقيين خارج الوطن، وأن استخدام المبادرات السياسية هدفه إيقاعنا بأفخاخ نصبوها ليحققوا عبرها ما فشلوا به عبر الإرهاب، وهذا لن يكون سوى بأحلامهم".
وقال الرئيس الأسد "لا فرق بين إرهابي محلي أو مستورد أو جندي صهيوني أو تركي أو أمريكي، فكلهم أعداء على أرضنا، وهذه الحرب أثبتت صحة مواقفنا من القضايا الأساسية وتبقى إسرائيل العدو وفلسطين هي قضيتنا".
وأضاف بأن "الجولان باق في قلب كل سوري شريف لا يغير من وضعه قرار ضم من حكومة كيان صهيوني أو نظام أمريكي لا أخلاقي، وحقنا في عودته لا ينفصل عن حقنا في تحرير كافة أراضينا من الإرهاب".
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