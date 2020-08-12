فلسطين.. السماح بصلاة الجمعة في الساحات

رام الله/ عوض الرجوب / الخليج 365

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، السماح بأداء صلاة الجمعة في الساحات العامة والمفتوحة، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

جاء ذلك وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء الفلسطينية برام الله مساء اليوم.

ووفق القرار، لا يزال الحظر يشمل صلاة الجمعة في المساجد.

ومنذ بدء إجراءات مواجهة مرض كورونا مطلع مارس/آذار الماضي، حظرت السلطة الفلسطينية الصلاة بالمساجد والساحات العامة، قبل أن تعيد فتحها مؤخرا في المساجد للصلوات الخمسة فقط دون الجمعة مع اتخاذ تدابير.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح ملحم، أن الحكومة أقرت بعد اجتماع اليوم إعادة فتح المحلات التجارية ومختلف الأنشطة الاقتصادية يومي الجمعة والسبت مع الالتزام بإجراءات السلامة التي حددتها وزارة الصحة.

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وكانت الحكومة الفلسطينية أقرت السماح بفتح المحلات التجارية جميع أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت.

وأضاف ملحم أن الاجتماع أقر استمرار منع التجمعات التي تشكل بيئة حاضنة لنقل الفيروس بما في ذلك الأعراس وبيوت العزاء ومختلف أشكال التجمهر.

وأصدر الرئيس محمود عباس في 4 أغسطس/آب الجاري مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لمواجهة استمرار وباء كورونا، لمدة 30 يوما.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان تسجيل 499 إصابة وحالة وفاة.

وارتفع إجمالي الإصابات إلى 20 ألفا، و93، من بينها 115 وفاة، و11 ألفا و514 حالة شفاء.

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