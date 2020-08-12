كورونا.. وفاتان في قطر و20 إصابة بالأردن

قطر/الخليج 365
أعلنت قطر، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جراء كورونا، فيما رصدت الأردن 20 إصابة بالفيروس.
في قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين، و292 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 303.
وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 113.938، بينها 190 وفاة، وتعافي 110.627.
وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 26 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.303، تعافى منهم 1.231، فيما استقرت الوفيات عند 11.
وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الأربعاء، 20 مليونا و623 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 748 ألفا، وتعافى أكثر من 13 مليونا و522 ألفا، بحسب موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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