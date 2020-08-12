"حماس": هنية يصل تركيا قادما من الدوحة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، وصل تركيا الأربعاء.
وأضافت الحركة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "في إطار متابعة شؤون الحركة والقضية الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني في الخارج، وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى تركيا مساء اليوم الأربعاء قادما من العاصمة القطرية الدوحة".
ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن يُجري عددا من اللقاءات خلال مدة تواجده في تركيا".
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